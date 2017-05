Weer gaat het mis bij Zeelandia Middelburg

Zeelandia Middelburg komt een goaltje tekort voor verlenging

28 mei Zeelandia Middelburg is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale in de nacompetitie om een plaatsje in de eerste klasse van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Rogier Veenstra verloor zondag met 3-2 bij Beerse Boys en is door dat resultaat uitgeschakeld.