Weeda breekt sleutelbeen, El Hattach is zondag wel inzetbaar bij VC Vlissingen

Zondag, tijdens de return in stadion De Vliert in Den Bosch, kan trainer Ruud Pennings ook niet beschikken over Yves Nyemb. De centrumspits liep eind april, in het bekerduel met Hoek, een knieblessure op. Nyemb heeft daar nog steeds last van en liet donderdagavond weten dat de kans aanwezig is dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen. Achter het meespelen van Roycel James staat een vraagteken. De centrale verdediger kreeg donderdagavond last van zijn lies en ging daarom na 68 minuten naar de kant.