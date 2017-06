Vv Steen met nieuw veld in rijtje met Feyenoord, AS Roma en Barcelona

Het was niet Sjaak Swart die hoogstpersoonlijk belde, maar toch: in Amsterdam zijn ze niet blij. "We moeten bij Ajax ook een grassmasterveld aanleggen, maar de machine staat in Sint Jansteen. Ze moeten dus even geduld hebben", zegt Martijn Corstiaensen, projectleider van Bras Fijnaart Groenvoorziening en Cultuurtechniek. Het West-Brabantse bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen van de velden en doet dat momenteel op het complex van vv Steen.

Voor alle duidelijkheid: de velden zijn niet van kunstgras. "Een misverstand dat we vaak horen", zegt Jo van Remortele, namens Steen betrokken bij het project.

Machines

Er zitten wél kunstgrasvezels in het veld. Die worden door twee machines - die nog het meest lijken op rijdende partytenten - tot 18 centimeter in de grond geïnjecteerd. Ze komen 2,5 centimeter boven de grond uit. De machines rijden in een slakkengang over het veld, om de zoveel centimeter gaan de kunstgrassprieten de grond in. Als de machines stukken overslaan, gaan de vezels handmatig de grond in. Het werk duurt twaalf dagen en gaat van 7.00 's ochtends tot 2.00 uur 's nachts door.

Eind deze week wordt het veld tenslotte ingezaaid. Met écht gras, waarvan de wortels zich om de vezels nestelen voor extra stevigheid. Van Remortele: "Je krijgt dus een veld als een biljartlaken, dat bijna niet kapot te krijgen is. Als je een sliding maakt, zie je alleen een streep in het gras." Vrijwel heel de Engelse Premier League speelt op de velden, aldus Corstiaensen. "Laatst was ik bij Arsenal en Tottenham Hotspur. Daar zeiden ze: 'jullie Nederlanders zijn gek'. We hebben de beste machines, kennis en gras en bijna heel de Eredivisie speelt op kunstgras... Dat past toch ook niet bij de emotie van voetbal? Je wilt onder de modder in de kleedkamer zitten. Je moet gras ruiken, geen verkruimelde autobanden."

Rendabel

Een kunstgrasveld was voor vv Steen ook niet rendabel. "Dat is het pas bij 1500 speeluren per seizoen. Daar komen we niet aan. Een grassmasterveld is berekend op 1400 uur, dat lukt wel", aldus Van Remortele. Corstiaensen vult aan: "Een kunstgrasveld moet je bovendien na tien, twaalf jaar vervangen. De eerste grassmastervelden liggen er sinds 1995 en zijn nog perfect." Zijn er dan helemaal geen nadelen? Van Remortele: "We moeten nog wel de lijnen trekken. Dat ken ik al, gaat iemand op zaterdag naar de jaarmarkt en gaat-ie zondag de lijnen trekken. Dan heb je dus een ovaal veld."