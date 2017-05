Smitshoek blijkt een maatje te groot voor Kloetinge

Lentink kreeg voor rust meer te doen. Nog voor de 0-1 moest hij al ver uit zijn doel komen om een te korte terugspeelbal van Roy Mulder weg te werken. Later ranselde hij een andere bal van Rekondie uit zijn doel en verrichtte hij een cruciale redding in de 31ste minuut.



Na een inworp van Daan Esser, die weinig opties had om de bal naartoe te werpen, ging Smitshoek er met de bal vandoor. Rechtsbuiten Gilliomar Leona dook op in het centrum en ging alleen op Lentink af. In de één-tegen-één-situatie wachtte de doelman het langst en keerde de inzet met zijn voet, waardoor 0-1 de ruststand was.



De tweede helft was er lang eentje zonder hoogtepunten. Pas in de 71ste minuut zorgde uitgerekend centrumverdediger Julius Bliek voor een noemenswaardigheid door de bal van ruim twintig meter uit de lucht te nemen. Daar verraste hij de doelman echter niet mee.