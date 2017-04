Siereveld schenkt Hoek de zege aan overvolle Irislaan

blog Imponerende cijfers Hoek in halve finale

8:38 Hoek staat voor de twaalfde keer in de halve finale van de districtsbeker. Dat is al een ongekend aantal. Maar nóg indrukwekkender is de succesratio daarin. Van de voorgaande elf halve finales overleefde de Zeeuws-Vlaamse ploeg er maar liefst negen.