Pennings hoopt dat Vlissingen zondag wel met flair en power speelt

blog Minimale hattrick van Hoek tegen Vlissingen

10:07 Met 1000 man publiek is de halve finale in de districtsbeker tussen Vlissingen en Hoek een dikke plus in het huidige Zeeuwse voetbalseizoen. Meer volk was er dit seizoen volgens mij nog niet op de been voor een Zeeuwse wedstrijd. En dat Hoek aan één goal genoeg had voor de winst, was niet voor de eerste keer.