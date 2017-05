Ook bij een gelijkspel tegen Wittenhorst kan Goes nog promoveren

Rudestats Primeur voor Vlissingen vanaf elf meter

22 mei Wie gaf er nog een cent voor de kansen van Vlissingen? Er was geen enkele Zeeuwse club die in de nacompetitie een 3-1- thuisnederlaag in de return al ‘s had weggepoetst. Maar Vlissingen slaagde er zondag in. Jong FC Den Bosch degradeerde daarmee naar de hoofdklasse. Maar belangrijker: Vlissingen hield de droom in leven om de eerste Zeeuwse club in de derde divisie te worden.