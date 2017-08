'Omdat het FC Lisse is en niet Ajax is de focus er vol op de competitie'

,,Als we Ajax, PSV of Feyenoord hadden getroffen, zou daar de focus op gaan. Je kunt wel zeggen dat dat niet zo is, maar dat is gewoon zo'', stelt de Terneuzenaar. Hij is nota bene ervaringsdeskundige. In 2013 speelde hij met Hoek in De Kuip tegen Feyenoord. ,,In de competitiewedstrijd voor dat duel pakte ik een gele kaart'', herinnert Wilson zich.



,,Ik wilde gelijk wisselen, want ik was bang dat ik geschorst zou zijn als we tegen Feyenoord mochten spelen. Gelukkig was dat niet het geval. Maar het zit toch in je hoofd. Je bent bang voor schorsingen, blessures, dus je bent voorzichtig in die competitiewedstrijden ervoor.''