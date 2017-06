Met 48 strafschoppen evenaren voetballers SKNWK bijna wereldrecord

De junioren uit Nieuwerkerk benaderden met de marathonserie het wereldrecord. Dat staat sinds vorig jaar juni op naam van de Tsjechische clubs SK Batov 1930 en FC Frysták. Hun duel werd na 52 strafschoppen beslist. In Zeeland won Terneuzen in 2001 de halve van de districtsbeker tegen Dosko na 30 strafschoppen.

,,Ik ben al een tijdje trainer’’, vertelde Brouwer na afloop. ,,Maar dit… Dit is niet goed voor iemand van tegen de 50. Toen de 48 ste strafschop erin ging en we wonnen, kon ik niet meer reageren. De emoties bleven zo lang gaande, dat ik niet meer normaal kon reageren. Ik stond gewoon te huilen.’’

Na een 0-0- eindstand moesten strafschoppen de beslissing brengen tegen Halsteren JO19-3. Het gevoel daaraan voorafgaand bij SKNWK was goed, want in de halve finale hadden ze ook Yerseke vanaf de stip verslagen. ,,Onze keeper Kenneth Boogerd is een echte penaltykiller.’’

Maar het duurde eventjes voordat hij beslissend was. De ene na de andere strafschop werd immers benut. Na de reguliere vijf strafschoppen was de stand 5-5. ,,Twee minuten voor tijd had ik nog een speler gewisseld die pertinent geen strafschop wilde nemen. Ik had het gevoel dat het wel ’s lang kon duren.’’

Na de 5-5 moesten de strafschoppen om en om genomen worden. Het werd 6-6, 7-7, 8-8 en 9-9. Maar toen SKNWK bij deze stand miste, lag Boogerd vervolgens in de weg bij Halsteren. Toen ook de keepers allebei hadden gescoord, moesten de eerste spelers voor de tweede keer aanleggen. Ook in die reeks bleef de stand maar gelijk opgaan. Tot 16-16. Brouwer: ,,En geloof het of niet, maar dezelfde spelers die misten in de eerste reeks, misten nu allebei opnieuw! Dat kan toch nooit eerder gebeurd zijn?’’

Dus ging de reeks verder. Bij 21-21 scoorde SKNWK, waarna Boogerd zijn reputatie waarmaakte. Na 48 strafschoppen (43 raak, 5 mis) won SKNWK de beker. ,,De hele reeks heeft voor mijn gevoel wel een minuut of 25 geduurd. Er was nog een pauze van een paar minuten, want op het veld naast ons was ook een bekerfinale bezig en toen die klaar was, werd er allemaal vuurwerk afgestoken. De scheidsrechters legden onze reeks toen even stil.’’

SKNWK liet zich zaterdag echter nergens door afleiden. Niet door het feit dat de finale nota bene op het veld van tegenstander Halsteren moest worden gespeeld (Brouwer: ,,Een administratieve blunder van heb ik jou daar’’). Niet door de spanning van zo’n lange reeks, niet door de supporters achter het doel, niet door vuurwerk, nergens door.