KNVB maakt Zeeuwse clubs warm voor 'mobiele spelerspas'

Dat gebeurt vanaf zaterdag 2 september. De KNVB maakte deze week de nieuwe speeldagenkalender voor het seizoen 2017/2018 openbaar en op die kalender valt op dat de senioren- en jeugdteams later starten en een flexibele winterstop hebben. Zo beginnen de teams in het weekend van 2 en 3 september aan het bekertoernooi. In het weekend van 23 en 24 september gaat het competitieseizoen van start.



Tussen zaterdag 27 januari en 4 maart – zes weekenden – is er sprake van een flexibele winterstop, waarin waarschijnlijk (afhankelijk van de omvang van de competitie) vier wedstrijden gespeeld moeten worden. Verenigingen kunnen in onderling overleg bepalen of ze het duel naar een andere datum willen verplaatsen. Als de clubs daar niet uitkomen, blijft de KNVB-kalender leidend.