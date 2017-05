Jubilaris Hontenisse haalt ex-internationals naar Zeeland

Sportpark Oosterloo het decor van bar­ra­ge­wed­strijd

8 mei VLISSINGEN - Bevelanders en Veere strijden zaterdag in een beslissingsduel om de titel in de vierde klasse A. Die wedstrijd wordt afgewerkt op sportpark Oosterloo in Domburg. Het eerste fluitsignaal klinkt om 14.30 uur.