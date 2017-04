Hoek-supporters ontevreden: 'Derde divisie? Wanbeleid zonder visie'

HOEK - Zaterdag-hoofdklasser Hoek plaatste zich zaterdag voor de halve finale van het toernooi om de districtsbeker, maar overtuigde niet tegen derdeklasser Oosterhout . De onvrede is er dan ook nog altijd, getuige ook het spandoek dat te zien was in Hoek. Hieronder het volledige verhaal uit de krant van afgelopen weekend: 'Kunnen oude tijden nog herleven in Hoek?'.

Alex de Feijter

Al zo'n dertig jaar sponsor en altijd een kritische volger.

Na de dikke nederlaag tegen Argon (1-5) nam Alex de Feijter geen blad voor de mond. Samen met zijn broer Wim, sponsor van het eerste uur, werden de pijlen op Jannes Tant gericht. ,,Ik vind het een aimabele man. Ik heb echt geen hekel aan hem'', zegt hij over de Belgische trainer. ,,Het is jammer dat hij het niet op de rails krijgt. Ik denk dat Jannes een goede trainer is voor een vriendenploeg of voor beloften. Maar Hoek is toch even wat anders. Zo denk ik erover en dat heb ik dan ook gezegd. Dat is niet altijd leuk, maar ik ben wel eerlijk.''

Dat Hoek al tijden in een negatieve spiraal zit, daar loopt De Feijter niet lekker van. ,,Dat doet me heel veel. Het gaat zienderogen achteruit en dat is niet des Hoeks. Het doet echt pijn. Hoek is mijn club. Ik zie de ploeg nu worstelen, dat vind ik echt zonde voor iedereen in Hoek. Ik was laatst tegen Argon wedstrijdsponsor en had na afloop voor een buffetje en een drankje gezorgd. We verloren met 1-5.... Waardeloos. Zo'n nederlaag neem ik dan ook echt mee naar huis.''

Komt het einde van voetbal op hoog niveau in Hoek dichtbij? De Feijter: ,,Nee. Kijk, iedereen weet dat het een keer zal eindigen op dit niveau. Je ziet op alle fronten vergrijzing. Het sponsorhome draait goed, maar er is nauwelijks aanwas van jonge mensen. Dat baart me wel zorgen. Met een groepje sponsors hebben we deze situatie natuurlijk wel besproken. We gaan nog minimaal een jaar door. Iedereen hoopt dat er volgend seizoen een leuke spelersgroep staat, met nieuw elan en flair.''

Alex de Feijter miste de afgelopen seizoenen nauwelijks een wedstrijd van Hoek. De laatste tijd heeft hij een paar uitduels echter aan zich voorbij laten gaan. ,,Ik had even geen zin meer.'' De sponsor en vooral supporter zag op het veld een gebrek aan discipline en beleving. ,,Dan zie ik ploegen als Swift en Argon spelen. Die jongens voetballen voor niks. Maar ze gaan er volle bak voor. Iedereen weet dat je in Hoek niet voor niks hoeft te voetballen. Dan mogen we toch wel wat verwachten? Die jongens moeten geprikkeld worden.''

Haalt zijn club vandaag de halve finale en daarmee tegelijkertijd een ticket voor de KNVB beker van volgend seizoen? ,,Ik houd mijn hart vast'', zegt De Feijter. ,,Ik heb die bekerwedstrijden allemaal gezien. Vorig jaar vlogen we eruit tegen Oranje Wit, dit seizoen hadden we het lastig tegen Groen Wit. Ik vind dat we die finale moeten halen en ben heel benieuwd.''

Art van der Staal

Sinds 1993 sponsor van Hoek en sinds de zomer van 2015 voorzitter van de vereniging.

Natuurlijk baalde Art van der Staal ook van de degradatie in 2015. ,,Misschien hadden we ons gewoon moeten handhaven'', zegt de voorzitter. ,,Toch denk ik dat we dan vorig jaar op dat niveau wellicht een dramatisch jaar hadden meegemaakt. Dat zegt mijn gevoel tenminste. We zijn met knikkende knieën in de hoofdklasse gebleven en de fout die toen is gemaakt, is dat er niet is doorgeselecteerd.''

Jannes Tant werd in oktober 2015 trainer van Hoek. ,,Hij kende de groep een maand of negen en dacht met deze selectie bovenin de hoofdklasse mee te kunnen draaien. In een aantal wedstrijden hebben we laten zien dat dat ook mogelijk was, alleen zijn we dit seizoen niet constant genoeg.''

Van der Staal weet dat het af en toe kan stormen in Hoek. ,,De vijfde colonne roert zich vaak bij deze club'', zegt hij. ,,Dat is aan de ene kant de charme van Hoek, maar soms is het ook vervelend. Zeker als het te persoonlijk wordt. Het is niet altijd makkelijk in en rond deze club, maar met de mensen waar ik verantwoording aan moet afdragen heb ik nog steeds een goed contact.''



Dat Hoek steeds minder publiek trekt en van een echte voetbalsfeer nauwelijks nog sprake is, heeft de voorzitter zelf ook wel gezien. ,,Het valt of staat met resultaten. En het heeft ook te maken met het niveau waar je op speelt. Op wedstrijden tegen IJsselmeervogels of Kozakken Boys komt meer publiek af dan op wedstrijden tegen Argon of DFS. Toch zou ik wel wat meer sfeer willen zien. Daar overleggen we ook over met de supportersvereniging. Op zwaar vuurwerk zit niemand te wachten, maar ze mogen natuurlijk wel op een normale, gecontroleerde manier voor sfeer zorgen.''



Het doel voor de komende jaren, zegt Van der Staal, is nog steeds om te promoveren en een stabiele derdedivisionist te worden. ,,Binnen de selectie gaat de komende tijd veel veranderen, maar de jongens moeten zorgen dat ze dit seizoen op een goede manier afsluiten. Dat begint vandaag tegen Oosterhout.''

Volledig scherm Hoek-voorzitter Art van der Staal © Camile Schelstraete

Gert-Jan van Leiden

Voetballer van ADO'20 speelde tussen 2013 en 2015 twee seizoenen bij Hoek.

De centrale verdediger zag dit seizoen meerdere wedstrijden van Hoek. Hij kijkt met een zekere verbazing naar de prestaties van zijn oude club. ,,Er staat niet echt een heel ander team dan twee jaar geleden'', weet Gert-Jan van Leiden. ,,Maar deze ploeg is geen schim meer van dat elftal. Ik was bij de uitwedstrijd tegen Ajax, die ze met 6-1 verloren. Er zat totaal geen beleving in, het was allemaal heel gelaten. Ik vond het schrijnend, Hoek werd bij vlagen helemaal weggespeeld.''

Wat Van Leiden is opgevallen, is dat er in het veld heel weinig gepraat en gecoacht wordt. ,,Ze missen spelers die de leiding nemen.'' Waar is het de afgelopen jaren mis gegaan? Van Leiden: ,,Eigenlijk al na het kampioenschap in de hoofdklasse, in 2014. We wisten al vrij vroeg dat we gingen promoveren naar de topklasse. Daar moet je dan op inspelen. We hadden een linksbuiten nodig en een spits die er 15 tot 20 maakte in een seizoen. Een goede nummer tien konden we ook nog gebruiken.''

De spits die werd gehaald was Mattis Persoons. ,,Niks ten nadele van hem, maar een echte goalgetter was het niet'', kijkt Van Leiden terug. ,,Later begreep ik dat Mattis in zijn gesprek de vraag kreeg of hij nog een linksbuiten en een 'tien' kende. Mattis noemde de namen van Pepijn Vangansbeke en Thomas van der Haegen en zo kwamen die twee bij Hoek. Als je zo beleid voert, hoor je niet op het hoogste amateurniveau thuis.''



Je moet, weet Van Leiden, weten wat er in Zeeland en over de grens rondloopt. ,,Ik zie de mensen die de selectie van Hoek samenstellen bij iedere thuiswedstrijd op de tribune zitten. Dat vind ik bijzonder. Dan zie je andere spelers dus niet aan het werk.'' De Middelburger, die al enige tijd in Amsterdam woont, vindt dat Hoek nu eens werk moet maken van een goed beleid.



,,Iedereen weet waar Hoek naartoe wil. Het is makkelijk om dat te zeggen of te roepen, maar er echt komen is lastiger. Wat is onze visie? Welke trainer willen we? Hoe willen we spelen? Welke voetballers passen daar bij en welke niet? Dan is er echt wel wat mogelijk. Zeker met de financiële middelen die in Hoek aanwezig zijn. Bij mijn club ADO'20 moeten ze het qua budget met de helft doen. Maar als het goed is spelen we volgend seizoen wel in de derde divisie.''