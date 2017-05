Hoek pakt voor derde keer in vier jaar tijd de districtsbeker

In de bekerfinale tegen BVV duurde het tot 68ste minuut voordat de score werd geopend, maar daarna was de winst snel binnen. Het duel eindigde dankzij twee goals in blessuretijd nog in 3-1, waarmee Hoek na de zeges in 2013 en 2015 voor de vierde keer in drie jaar tijd de districtsbeker won.

Volledig scherm Rookgordijn voor de wedstrijd. © Barry van der Hooft Daarmee kregen acht van de elf basisspelers een mooi afscheid. Fabian Wilson, Thomas van Renterghem en Reguillo Vandepitte blijven Hoek trouw, maar voor Brian Meulmeester, Lionel Fitsch, Giovanni Siereveld, Nathan Lagrou, Kyle Doesburg, Nick de Groote, Josimar Pattinama en Guillaume Clinckemaillie was het hun laatste wedstrijd in het blauw-wit van Hoek. Clinckemaillie deed in de finale wat hij de afgelopen seizoen zo vaak deed voor Hoek: scoren.

De Belg opende de score halverwege de tweede helft na een fantastische aanval. De ingevallen Birgen Martens speelde Vandepitte in, die met een subtiel hakje Fabian Wilson vond. De rechtsback gaf de bal strak voor, waarna het voor Clinckemaillie een koud kunstje was om de bal binnen te schieten. Acht minuten later lag de 2-0 in het net was de finale beslist. Clinckemaillie bediende Lagrou met een bekeken balletje, waarna de middenvelder knap afrondde: 2-0.

Pas in blessuretijd kreeg BVV, dat afwachten en verdedigend speelde, de eerste echte kans en die ging er meteen in. Faouzi Garmat passeerde Meulmeester met een schuiver (2-1). Hoek raakte echter niet in paniek en sloeg bijna vanaf de aftrap weer toe. Een verdediger van BVV verzuimde om de bal weg te werken, waarna Clinckemaillie er als de kippen bij was om zijn tweede van de avond binnen te schieten: 3-1.

Kort daarna klonk het laatste fluitsignaal, waarna het Hoek-feestje losbarstte. De spelers vierden dat met de aanwezige supporters, waarna aanvoerder Vandepitte de beker in ontvangst nam.

Hoek-BVV 3-1 (2-0). 68. Guillaume Clinckemaillie 1-0, 76. Nathan Lagrou 2-0, 90+1. Faouzi Garmat 2-1, 90+2. Guillaume Clinckemaillie 3-1. Scheidsrechter: R. van Dee (Tiel). Gele kaart: Guillaume Clinckemaillie (Hoek). Aantal toeschouwers: 800.