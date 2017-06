Gebroeders De Nooijer gaan naar Apollo’69

,,We gaan de komende tijd kijken hoe dit te combineren valt met onze andere bezigheden”, stelt Dennis de Nooijer. Het contact met Apollo’69 kwam toevallig tot stand. De broers gaven onlangs een clinic in ’s-Gravenpolder, vanwege het vijftigjarig bestaan van de club.

,,We wilden sowieso naar een zaterdagvereniging”, vertelt Dennis de Nooijer. ,,Ik heb niet de behoefte om in een vierde elftal of lager te voetballen. We kennen trainer Rohan de Geus goed uit de JVOZ-tijd. Na een aantal Whatsapp-berichtjes ging het balletje rollen.”

Kustmarathon

Het tweetal sluit aan bij de eerste selectie. ,,We weten nog niet of we één of twee keer per week gaan trainen”, stelt Dennis, die deelname aan de Kustmarathon als zijn sportieve hoofddoel ziet. De ex-prof staat na de zomer aan het roer bij zondag-tweedeklasser Zeelandia Middelburg. Gérard heeft nog altijd eerstedivisionist FC Dordrecht onder zijn hoede.