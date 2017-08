Dure missers breken Vlissingen in strafschoppenserie op

De Meern speelt daardoor dit seizoen in de derde divisie, maar van klassenverschil was gisteravond weinig te zien. Ruud Pennings, vorig seizoen nog trainer van Vlissingen en nu eindverantwoordelijke bij Halsteren, was in De Meern aandachtig toeschouwer. Hij staat volgende week zondag met de Brabantse club op de eerste speeldag uitgerekend tegenover zijn oude liefde en zal gisteravond in de eerste helft ongetwijfeld een aantekening hebben gemaakt over de beweeglijkheid op het middenveld van Vlissingen.



Want de twee aanvallende middenvelders achter diepe spits Yves Nyemb, Mart de Kroo en Ibrahim Eryürük, hebben de vrijheid om van positie te wisselen, zolang de ploeg maar in balans blijft. Al moesten vooral de controleurs Quincy Gooding en Jarreau Manuhuwa daar voor zorgen. De openingstreffer, halverwege de eerste helft, was wel een voorbeeld van hoe je een tegenstander uit elkaar kunt spelen. Nyemb veroverde de bal op de as van het veld en stuurde De Kroo weg aan de linkerkant. De van Goes overgekomen De Kroo kon zelf schieten, maar behield het overzicht en zag Eryürük aan de tweede paal in komen stormen: 0-1.



Zelf gaf Vlissingen vrijwel niets weg, maar na rust tapte De Meern uit een ander vaatje. Het stak veel meer energie in de wedstrijd en drong aan. Vlissingen werd teruggedrongen en werd in aanvallend opzicht niet meer gevaarlijk. Toch kwam de gelijkmaker enigszins uit de lucht vallen. Een gekraakt schot viel voor de voeten van de doorgelopen Tom Waltman, die van dichtbij raakschoot (1-1). In blessuretijd kreeg Eryürük nog een grote kans om zijn ploeg naar de overwinning te schieten, maar van dichtbij besloot hij naast.