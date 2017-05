De geroutineerde goalie, robuuste verdediger of piepjonge belofte?

Rudestats Primeur voor Vlissingen vanaf elf meter

Wie gaf er nog een cent voor de kansen van Vlissingen? Er was geen enkele Zeeuwse club die in de nacompetitie een 3-1- thuisnederlaag in de return al 's had weggepoetst. Maar Vlissingen slaagde er zondag in. Jong FC Den Bosch degradeerde daarmee naar de hoofdklasse. Maar belangrijker: Vlissingen hield de droom in leven om de eerste Zeeuwse club in de derde divisie te worden.