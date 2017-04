Groene Ster wil historie schrijven

Hoessein Bouzambou kijkt liever naar boven dan naar beneden. ,,We hebben het nu over erin blijven, maar veel mensen vergeten dat wij nog gewoon als zesde kunnen eindigen.''

Als Hoessein Bouzambou terugkijkt op dit seizoen met Groene Ster, heeft hij het over een rumoerige start, noemt hij het wegvallen van een aantal spelers, het vertrek van Khalid El Hattach en onlangs ook dat van coach Hicham Benhammou. De Vlissingse zaalvoetballers zijn officieel nog niet veilig in de eredivisie, maar aan degraderen denkt de ervaren kracht niet. Bouzambou wil vanavond de laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnen, omdat Groene Ster dan veilig is én een nieuwe mijlpaal bereikt.

Trainersbelangen

Bij een overwinning op Watergras is Groene Ster niet meer in te halen door de ploegen onderin. ,,Ik ga er niet van uit dat wij nog degraderen'', zegt Hoessein Bouzambou. ,,Dan moet het wel heel raar lopen. Veel ploegen onder ons spelen ook nog tegen elkaar, dus dan laten één van de twee teams of allebei de ploegen punten liggen. Wat ook meespeelt, zijn de belangen die trainers hebben. De coach van Marlène werkt volgend seizoen bij WSV/Shoepimp, dat nog kan degraderen. Hij wil met Marlène dus winnen van ZVV Eindhoven, omdat de kans dan groter is dat WSV erin blijft.''

Hoessein Bouzambou maakt vanaf dag één onderdeel uit van de succesvolle Vlissingse formatie, die komende week tien jaar bestaat. ,,We hebben het nu over erin blijven, maar veel mensen vergeten dat wij nog gewoon als zesde kunnen eindigen. Zo hoog zijn we nog nooit geëindigd in de eredivisie.'' Toch voelt hij geen druk. ,,Die is er bijna niet bij Groene Ster. Wij zijn geen Hovocubo of 't Knooppunt, waar ze zes, zeven internationals hebben en kampioen móeten worden.''

Mindere periode

Als Groene Ster op de zesde plaats eindigt, verdient de ploeg een groot compliment. Voor dit seizoen vertrok topscorer Saïd Bouzambou naar FT Antwerpen en daarna volgde de rumoerige start van het seizoen. ,,Abdoe Abdenbi en ik waren geblesseerd'', kijkt Hoessein Bouzambou terug. ,,En Najib El Allouchi werd voor een jaar geschorst door de KNVB. We lieten in het begin veel punten liggen, kwamen daarna sterk terug en hadden vervolgens weer een mindere periode. Mo Laari stopte, Khalid El Hattach ging naar Real Noorderwijk. Maar vanaf januari hebben we een sterke reeks neergezet. Dat hadden weinig mensen verwacht, denk ik.''

Groene Ster begon 2017 met een verrassende overwinning op Hovocubo, verloor in Amsterdam van 't Knooppunt en boekte vervolgens drie overwinningen op rij. Daarna pakte het ook nog een puntje tegen ZVV Eindhoven (1-1). ,,Die goede serie is heel belangrijk geweest'', weet Bouzambou. ,,Dat is het leuke aan zaalvoetbal. Als je een goede reeks neerzet, kun je zomaar de play-offs halen. Helaas hebben we het niet vol kunnen houden, maar dat vind ik niet zo vreemd.''

Jonge talenten

Want, zo bedoelt hij, Groene Ster heeft door de mutaties nogal wat jonge talenten moeten inpassen. ,,Alleen kunnen zij nog geen zeven, acht wedstrijden op rij constant presteren. Dat gaat met pieken en dalen. Het is makkelijk om twee goede wedstrijden te spelen. Maar kun je het een heel jaar volhouden? Toch hebben we nu veel jonge spelers waar we op de lange termijn veel plezier aan gaan beleven.''