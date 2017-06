Bidonplasser domineert Zeeuwse voetbalwedstrijd

Goes krijgt mogelijk herkansing als het maandag niet lukt

2 juni VLISSINGEN - Als het maandag tegen FC Boshuizen niet lukt, krijgt Goes mogelijk een herkansing op promotie naar de hoofdklasse in het zondagvoetbal. Er valt wellicht een plaats open omdat nog onzeker is of Jong Achilles’29 volgend seizoen aan de competitie zal deelnemen.