Belofte maakt schuld: Trainer Kouwen loopt na zege in Poortvliet terug naar Stavenisse

Yerseke blijkt ook voor Arnemuiden een niet te nemen horde

8 april VLISSINGEN In de derde klasse A snoepte Yerseke zaterdag uit bij Arnemuiden de koploper een 1-1-gelijkspel af, na vorige week nummer twee RCS te hebben verslagen, waardoor RCS – dat met 5-0 te sterk was voor Vlissingen – vier duels voor het einde van de competitie vier punten achterstand heeft. Yerseke was van de zeven uitspelende teams de enige die niet verloor.