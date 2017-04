Veldhoven verbiedt conferentie Eritreeërs na grimmig verlopen protest

De demonstratie volgde op een oproep van Kubrom Dafla Hosabay, de naar Nederland gevluchte voormalige Eritrese vice-minister van Financiën. Met de demonstratie wilde Hosabay bereiken dat de omstreden vierdaagse conferentie van YPFDJ, de jongerenafdeling van de enig toegestane politieke partij in Eritrea, alsnog wordt afgeblazen. ,,Mensen moeten komen demonstreren. Want deze conferentie, deze man is het beeld van het regime waarvoor veel Eritreeërs zijn gevlucht ", aldus Hosabay.



De conferentie is omstreden, omdat ook Yermane Gebreab, een vertrouweling van president Isaias Afewerki, komt. Eritrea wordt met ijzeren hand geregeerd en Nederland is bezorgd over de mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land. Afewerki is door de VN bestempeld als 'grove schender van mensenrechten'.



Het kabinet noemde het bezoek van regeringsadviseur Gebreab dinsdag 'ongemakkelijk', omdat hij Eritreeërs gaat toespreken die hun land hebben verlaten.