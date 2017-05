Rotterdam viert feest, Feyenoord is na 18 jaar weer kampioen van Nederland. Een Feyenoordfans begint bij de Hofpleinfontein spontaan te rappen. Hij wil met de rap het hele legioen feliciteren. ''Natuurlijk is het feest, het is er achttien jaar niet meer geweest. En we feesten als een beest, en Rotterdammers genieten het meest'', begint de rapper.