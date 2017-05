‘Politie slaat door met positieve discriminatie’

Discriminatie

Opheldering

Inhaalslag

In februari benadrukte korpschef Erik Akerboom dat de politie cultureel diverser moet worden. Hij pleitte in de Volkskrant voor een inhaalslag . ,,Er is de afgelopen jaren te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie. De toenemende polarisatie in de samenleving zie ik ook om mij heen. Dat is een extra reden om echt werk te maken van meer diversiteit binnen het korps.”

NPB-voorzitter Struijs is het eens met dat streven. ,,Diversiteit zorgt voor een betere aansluiting met de maatschappij, verbetert de kwaliteit en zorgt voor draagvlak.” Volgens Struijs moet de politie alleen waken niet ‘door te schieten’ in positieve discriminatie. ,,Dat is onwenselijk en niet nodig. Er is voldoende talent op mbo, hogescholen en universiteiten. De politie moet zorgen dat zij de juiste netwerken aanboort. En selectiecommissies binnen de politie moeten diverser van samenstelling om te zorgen dat er niet eenzijdig wordt geselecteerd.”

Fout

In een reactie erkent de politie Amsterdam dat er een fout is gemaakt. Volgens de eenheidsleiding is het de enige vacature die zo was opgesteld. Ze benadrukt meer diversiteit na te streven, ook in de top. ,,Juist in een stad die is gebouwd op 180 verschillende nationaliteiten is het onze taak aansluiting te houden bij wat er speelt in onze samenleving. Dit gaat niet vanzelf. Er wordt een grotere inspanning van ons gevraagd om nieuwe collega’s te werven met verschillende achtergronden. De afgelopen jaren stond deze instroom zo goed als stil. Daarom moet we een paar tandjes bijschakelen en de komende jaren een inhaalslag maken.”