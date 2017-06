Naar school

Britse politie arresteert weer meer verdachten aanslagen Londen en Manchester

4:36 Britse agenten hebben in het onderzoek naar de aanslagen bij Londen Bridge en in de wijk Borough van afgelopen zondag nog eens drie mannen opgepakt in Londen. Dat heeft de politie in de Engelse hoofdstad in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt.