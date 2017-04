Meer dan half miljoen kijkers voor docu Fernando Ricksen

'Indrukwekkend.' 'Kippenvel.' 'Brok in de keel.' Dit is een greep uit de reacties op social media op de documentaire De Finale Strijd over Fernando Ricksen. De Finale Strijd geeft een intieme inkijk in het leven van oud-voetballer Ricksen bij wie in 2013 de diagnose ALS werd gesteld. De film brengt de impact van de ziekte in beeld en laat zien hoe Ricksen en zijn omgeving met de ziekte omgaan.