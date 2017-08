Kim (32) is zelfstandigheid kwijt door dief die haar handbike meenam

Kim Moorman is ten einde raad. Ze is bestolen van haar handbike, het enige hulpmiddel waarmee zij sinds een zwaar auto-ongeluk in 2007 nog op eigen kracht naar buiten kan. ,,Ik hoop zó dat ie ergens opduikt. Nu ben ik mijn zelfstandigheid kwijt.’’

De in Borne woonachtige Kim (32) bezoekt afgelopen zondag, samen met haar moeder, een verjaardagsfeestje in Saasveld. Moeder komt op haar e-bike, Kim in haar rolstoel die ze aandrijft met een op maat gemaakte elektrische handbike. Een hulpmiddel dat ze nodig heeft vanwege een whiplash-trauma als gevolg van een auto-ongeluk. Het is druk op het feestje en vooral reuzegezellig. Maar rond 18.00 uur slaat dat positieve gevoel om. Want als de twee rond die tijd willen vertrekken, blijkt zowel de e-bike als de handbike gestolen.

Op slot

,,We hadden ze op slot gezet. Omdat we niets zagen waar we ze aan vast konden maken, hadden we ze met een hangslot aan elkaar vastgemaakt’’, vertelt Kim. Maar beide vervoersmiddelen zijn foetsie. ,,Ik vermoed dat iemand het geheel in een busje heeft geladen en er vandoor is gegaan.’’ De diefstal moet tussen 15.30 uur en 18.00 uur hebben plaatsgevonden. Op klaarlichte dag dus, aan de Koninksweg in de bebouwde kom. Geen van de feestgangers heeft echter iets gezien. ,,Het feestje was in de achtertuin. Onze fietsen stonden buiten het zicht.’’

Kim, die met stomheid geslagen is, heeft ondertussen aangifte gedaan van de diefstal. ,,Ik vraag me af of de persoon of mensen die dit op hun geweten hebben, beseffen wat ze gestolen hebben. Die handbike is op maat gemaakt voor mij en mijn rolstoel, daar kan een ander niets mee. En dan zit ie ook nog eens met een hangslot vast aan een e-bike. Misschien was het ze daar om te doen, die e-bike kost 1.800 euro. En dat slot kun je doorknippen. Maar dan heb je dus ook een handbike waar je niets mee kunt. Ik hoop zó dat ie terugkomt.’’

Quote Ik vraag me af of de persoon of mensen die dit op hun geweten hebben, beseffen wat ze gestolen hebben

De waarde van haar handbike schat ze op 3.500 euro. ,,Ik heb 'm gekregen van de gemeente, via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De leverancier, het bedrijf Welzorg, is verzekerd. Indirect betaalt de gemeente echter voor de verzekering van mijn handbike. Maar of deze diefstal onder de dekking valt, wordt nog uitgezocht. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt.’’ Zelf heeft ze het geld voor een nieuw exemplaar niet op de plank liggen, vertelt ze. ,,Mocht het niet vergoed worden, dan moet ik bij mijn familie aankloppen.’’

Volledig afhankelijk

Maar het hulpmiddel is voor Kim veel meer waard dan geld. ,,Als ik iets verder van huis wil dan het grasveldje om de hoek, heb ik mijn handbike al nodig.’’ Nog los van de vraag of een nieuw exemplaar voor Kim vergoed wordt, kan het volgens haar wel maanden duren voor er een nieuw op maat gemaakte handbike beschikbaar is. ,,Zo'n nieuw exemplaar moet juist worden afgesteld. In dat kader zal ik me zelf nog moeten melden bij een bedrijf in Noord-Brabant. Op zich al een hele uitdaging voor mij in deze situatie. Voor die nieuwe handbike er is, zijn we misschien twee maanden verder.’’

Tot die tijd is ze overgeleverd aan familie en bekenden. ,,Ik ben weer totaal afhankelijk geworden. Na het auto-ongeluk in 2007 was ik volledig bedlegerig. Sinds een aantal jaren kan ik weer in een rolstoel zitten. En door die handbike kon ik zelfs weer naar buiten. Ik weet hoe geweldig dat is, maar door deze diefstal voelt het alsof ik mijn zelfstandigheid weer kwijt ben. Alleen al een simpel iets als mijn hulphond Nina (7) uitlaten, kan ik nu al niet meer.’’

Hopen op berouw