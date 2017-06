IS claimt moord op politieagent in Jeruzalem

Man komt om in Niagara Falls na duik in opblaasbare bal

0:37 Een man die in 2003 als eerste mens in de Niagarawatervallen dook zonder bescherming en de duik overleefde, is nu om het leven gekomen nadat hij een nieuwe stunt wilde uitvoeren. Kirk Jones sprong in de watervallen op de Amerikaans-Canadese grens in een opblaasbare bal, aldus de politie.