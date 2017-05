Instagram schadelijkst voor mentale gezondheid jongeren

Koning trots op vluch­te­lin­gen­op­vang Nederland

11:03 Koning Willem-Alexander is trots op de manier waarop Nederland vluchtelingen heeft opgevangen die in 2015 in groten getale naar ons land kwamen. Hij zegt dat in een vraaggesprek met de Italiaanse krant La Repubblica, voorafgaand aan het staatsbezoek dat het koninklijk paar in juni aan Italië en Vaticaanstad brengt.