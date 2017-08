Heeft de monsterwesp ons land al bereikt? Lezers sturen massaal foto's in

De Aziatische hoornaar rukt op naar Nederland, schreven wij gisteren . Volgens onderzoeker Tjeerd Blacquière van de Wageningen Universiteit zou het 'een kwestie van tijd zijn voordat de wesp in Nederland zou opduiken.' Maar direct na het plaatsen van het artikel bleek dat de wesp misschien wel al lang was gesignaleerd in Nederland.

Als we namelijk op de tientallen inzendingen en reacties van onze lezers mogen afgaan, heeft de monsterwesp ons land al bereikt. Maar is dat wel zo? De Aziatische hoornaar wordt namelijk nog wel eens verward met de Europese hoornaar.

Wat is het verschil? De Aziatische hoornaar is een grotendeels zwarte wesp. Hij heeft een oranje gezicht en op zijn lijf een smalle, gele band vooraan en een brede, oranje band achteraan. De Europese hoornaar heeft een voornamelijk felgeel achterlijf, met zwarte banden. De kop is geel, van voren gezien, en roodachtig van boven. Het borststuk en de poten zijn zwart en roodbruin.

Beiden wespen zijn bijna twee keer zo groot als een normale wesp. De Aziatische hoornaar kan vervelend steken en is berucht om zijn moordlustige gedrag: hij is gek op honingbijen. Een massaslachting onder honingbijen kan de voedselproductie voor de mens in gevaar brengen.

Volledig scherm Het verschil tussen de twee hoornaars. © Universiteit van Wageningen

Heeft de Aziatische hoornaar ons land bereikt? Oordeel zelf!

Mario van Well: 'Het zal niet lang duren voor de Aziatische monsterwesp in Nederland opduikt', schreven jullie gisteren. Sinds afgelopen weekend is dit bij ons al het geval. Ze zaten in onze wespenvanger en zijn dus dol op ranja. Wij wonen in Noord-Limburg (Meijel) en mogelijk dat deze monsterwesp dus al een groter gebied van Nederland heeft bereikt. Hier een foto van de monsterwesp in contrast met een normale wesp.

Volledig scherm © Mario van Well

Rachid Biegunce: Deze zag ik toevallig zaterdag nog in de tuin dat ding is echt groot! Wist niet zeker wat het was, maar na wat onderzoek op Google kwam ik erachter en heb hem gelijk knock out geslagen met een vliegenmepper! Hij is al in Nederland, dit was in Den Bosch.

Kevin Benter: Ook al gezien bij Zwolle. Verdomd net een helikopter wat voorbij komt.

Thomas (via BN DeStem): 'we hadden er drie binnen zitten. Geen fruit, wijn of iets zoets open. Ze vliegen zo naar binnen. Maken een hard zoemend geluid en zijn erg snel en behendig.'

Volledig scherm © BN DeStem

Jord van Dijk: Ik ben woonachtig in Maarssen en vanmorgen zaten er drie stuks van deze hoornaars in de stam van mijn boom. De Hoornaar is op dit moment dus al in de provincie Utrecht. Bijzonder forse beesten als u het mij vraagt. Ruim drie maal zo groot als een normale wesp. Echter niet agressief. Ik heb er zelfs met mijn smartphone op 10 cm afstand een foto van kunnen maken.

Volledig scherm © Jord van Dijk

Erik Bronkhorst: De Aziatische hoornaar zit al bij ons thuis! Dit is in Uddel, Gelderland.

Anet Verwijs van Dijk: Wij hebben een nest (elk jaar) en nog nooit last van ze gehad, je moet alleen 's avonds wel ramen en deuren dicht houden als je de verlichting binnen aanzet anders krijg je ze binnen. Je hoort wel goed waar ze zitten het zijn echt net helikopters.

Self Discovery Center SDC: Zojuist hebben wij in Hooge Mierde (Nederland bij België) een zeer agressieve Aziatische Hoornaar kunnen vangen. Hij is dus in Nederland en hij is erg groot en agressief. Wij hebben hem hier liggen in een glas.

Volledig scherm © Self Discovery Center

Kick Sebregts: Ik herkende het beest op het plaatje meteen. Ik ben er namelijk een paar tegen gekomen op mijn vakantie in Beerze (een dorpje in Overijssel). Sterker nog, ik heb al vier van deze beesten uitgeroeid door ze eerst een flinke lel met een vliegenmepper te geven en er daarna op te staan. Echter stond in het artikel dat hij alleen nog in Vlaanderen gesignaleerd was. Om dit langdradige verhaal kort te maken; ik heb die Aziatische Hoornaar dus al een paar keer in Nederland gezien.

Donata van Asselt: Hier ook in de tuin! Soest. Maar niet geliquideerd. Volgende keer!

Marlous Bijman-Sprokholt: Vorige maand al in Zaanstad. Grooooot!!!!

Remco Cox: Ik heb in Noord-Brabant in Helmond een Aziatische Hoornaar gespot. Hij zat op een taxibordje van een taxi.

Volledig scherm © Remco Cox

Ilona Oostra: De Aziatische hoornaar is al gesignaleerd in Nederland , Drenthe. Bij Hoogersmilde. Dus hij is al in Nederland , mijn schoonzusje is er door geprikt.

Jan Willem van Heeswijk: De Aziatische hoornaar is in Schijndel al gespot . Ik had zoiets nog nooit gezien. Dacht zelf aan een koningin Hoornaar. Hij was zo'n 3 cm groot.