Hacker gijzelt Netflixserie Orange Is The New Black

Voor het eerst is een complete nieuwe seizoen van een succesvolle tv-serie gegijzeld. Een Amerikaanse hacker die toeslaat onder de naam The Dark Overlord dreigt het vijfde seizoen van de hitserie ‘Orange Is The New Black’ gratis online te dumpen als producent Netflix hem geen losgeld wil betalen.

Net als bij een echte gijzeling heeft The Dark Overlord al duidelijk gemaakt dat hij serieus is: de eerste aflevering van seizoen 5 staat al op een illegale website, zo meldt de Britse krant The Guardian.

Volgens The Guardian heeft de beruchte hacker meer series in zijn greep. Hoeveel losgeld hij eist is niet bekend. Zelf spreek The Dark Overlord in een contact met persbureau AP van een ‘bescheiden bedrag’. Volgens financiële experts heeft hij een hoofdprijs gekaapt. Het illegaal en gratis weggeven van het in spanning afgewachte vijfde seizoen van ‘Orange is the New Black’ kan zelfs de beurswaarde van het aandeel Nexflix tijdelijk doen verminderen.

FBI

De FBI heeft de zaak in onderzoek, melden Amerikaanse media. Het nieuwe seizoen van voor Netflix dus lucratieve reeks over een Amerikaanse vrouwengevangenis zou pas vanaf 9 juni te zien zijn. Netflix is het grootste film-streaming bedrijf ter wereld en heeft meer dan 100 miljoen abonnees die allemaal betalen voor exclusiviteit. Een woordvoerder van Netflix heeft inmiddels bevestigd dat een Californisch productiebedrijf, Los Gatos, dat bij de productie betrokken was, mogelijk het slachtoffer is geweest van een datalek.