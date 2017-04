Flink hoger bedrag voor passagiers die stoel afstaan aan Delta

Persbureau AP kreeg een memo in handen waarin de directie van Delta medewerkers aan de gate de toestemming geeft om passagiers een compensatie tot 2000 dollar te beloven voor overboekte vluchten. Voorheen stond het maximumbedrag op 800 dollar. Managers van Delta kunnen dat bedrag nog verhogen tot 9950 dollar.



Delta slaagde er vorig jaar in om meer reizigers hun stoel vrijwillig te laten afstaan dan eender welke andere Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, deels omdat de Delta ook een hogere financiële compensatie biedt dan de andere firma's. Delta op die manier minder passagiers tegen hun wil van het vliegtuig dan andere maatschappijen.



Compensatie

Uit een analyse van overheidsdata blijkt dat Delta in 2015 en 2016 gemiddeld 1118 dollar compensatie betaalde aan passagiers die hun stoel opgaven. Dat is een stuk meer dan maatschappijen als United (565 dollar), American Airlines (554 dollar) en Southwest Airlines (758 dollar).



Als Delta elke persoon die in 2016 zijn stoel afstond de vergoeding van 9950 dollar had gegeven, dan had dit de maatschappij 12 miljoen dollar gekost. In datzelfde jaar verdiende Delta bijna 4,4 miljard dollar.



Reisblogger Ben Schlappig, die als eerste schreef over de hogere vergoeding, ziet dit als een teken dat Delta het verplicht afstaan van een plaats op het vliegtuig wil terugschroeven, al kan hij zich niet voorstellen dat de maximale vergoeding van 10.000 dollar vaak zal worden uitgekeerd.