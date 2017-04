Dronken automobiliste over de kop met zoontje achterin

De politie uit Cambridgeshire, een graafschap in het oosten van Engeland, heeft maandag schokkende dashcambeelden gedeeld op Twitter. In de video is te zien hoe een 32-jarige automobiliste met een noodgang een truck passeert en over de kop vliegt. De bestuurster had drie keer meer gedronken dan toegestaan en haar zoontje van 1,5 jaar zat achterin. Zowel moeder als zoon hebben het ongeluk wonderwel overleefd. Eind maart is ze voor de rechter verschenen en veroordeeld voor rijden onder onder invloed.