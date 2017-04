Drank en vrouwen achtervolgen Dijsselbloem

Onder aanvoering van Groen fractieleider Ska Keller wierp het Europese Parlement, in een debat dat eigenlijk over Griekenland ging, zich vanmorgen opnieuw massaal op Dijsselbloem. Zijn Duitse dagbladinterview van een paar weken geleden – ‘je kunt niet eerst je geld aan drank en vrouwen uitgeven en dan om steun vragen’ – blijft hem achtervolgen. ,,U hebt er een puinhoop van gemaakt, het enige wat u kunt doen is opkrassen”, aldus diverse Parlementsleden in het spoor van hun fractieleiders eerder deze maand. Dat gaat niet gebeuren, want in de eurogroep – die autonoom zijn eigen voorzitter kiest – heeft niemand daarom gevraagd. De massieve kritiek was dan ook vooral een partijtje stoom afblazen, maar de schade voor Dijsselbloem is er niet minder om. ,,Hoe wilt u de geschiedenis ingaan? Als degene die Griekenland heeft gered of als de man van drank en vrouwen?” vroeg er één. ,,Deze kwestie wordt uw nalatenschap”, aldus ook Keller. Esther de Lange (CDA) greep Koningsdag aan om Koningin Maxima te citeren: ,,Een beetje dom. Of eigenlijk: heel erg dom.” Dijsselbloem, voor de gelegenheid met oranje stropdas, zat er ongemakkelijk glimlachend bij. Uitdrukkelijke steun kreeg hij van Eurocommissaris van Economische en monetaire zaken Pierre Moscovici, die Dijsselbloem zei te kennen als een serieus iemand die al sinds zijn aantreden keihard werkt om Griekenland en de hele eurozone op een hoger plan te krijgen. ,,Daar kan ik als oud-minister van Financiën (van Frankrijk) en als Commissaris van getuigen.” Dijsselbloem zelf herhaalde tot tweemaal toe zijn excuses en legde - grotendeels aan dovemansoren - opnieuw uit dat zijn ongelukkige uitspraak niet op enkel Zuid-Europese landen sloeg, maar op heel Europa. ,,Mijn onderliggende boodschap dat je enkel een sterke eurozone bouwt als iedereen solidair is en verantwoordelijkheid draagt, blijft staan.” En verder, vindt hij, staat de eurozone er vandaag aanzienlijk beter voor dan toen hij aantrad.