Dirk Kuyt geeft voetbalclinic: 'Hij moet meer overspelen'

In Zeist gaf Dirk Kuyt een voetbalclinic aan een kleine groep met jonge spelers, misschien wel de talenten van morgen. Kuyt zelf vindt de training erg bijzonder, want hij herkent zelfs dingen van zichzelf in de jonge talentjes.