De 'normale kant' van de koninklijke familie

Intieme familie-informatie over het Koninklijk Huis kreeg je voorheen vaak mondjesmaat. We moesten van alles aflezen uit een vakantiefoto uit Lech, een vakantiefoto uit Porto Ercole, een kort Koninginnedagfilmpje met een paar ouwehoerende prinsjes. Maar Beatrix was tijdens haar regeerperiode gewoon niet zo van het delen, zo leek het. De interviews met haar bleven altijd zeer beleefd en binnen de lijntjes.



Sinds afgelopen woensdag is dat wel anders. Koning Willem-Alexander had met interviewer Wilfried de Jong afgesproken dat het een persoonlijk gesprek zou worden. En dat werd het.



Nederland kon ruim een uur kijken naar een interview met de broer van Friso, met de zoon van Beatrix en de vader van Amalia, Alexia en Ariane. Een man die rouwt om het verlies van zijn broer. Die heeft gezien wat dat verlies met hun moeder heeft gedaan. Maar ook een vader bij wie de kinderen hun mobieltjes moeten inleveren wanneer ze op vakantie gaan. Die niet precies wil weten wat zijn dochters allemaal uitspoken, en die hoopt dat ze zich in de puberteit flink tegen hem afzetten, want daar wordt de band naderhand alleen maar sterker van.



Een dag later keek ik naar het bezoek van de koninklijke familie aan Tilburg. En natuurlijk zag ik nog dat het de koning en de koningin waren. Maar ik zag ook gewoon een vader en een moeder met drie tienerdochters. Dochters met wie onderhandeld moet worden over hoe lang men per dag op de iPad mag. Die de vlogs kijken van Enzo Knol en die regelmatig hun vieze sportkleren te lang in hun sporttas laten zitten. En die in de aanloop naar Koningsdag met elkaar hebben gesteggeld over welke outfit men aan zou trekken.



Het is idioot hoe je zo nu en dan herinnerd moet worden aan de normale kant van het gezin. En er zullen ook genoeg mensen zijn die dat helemaal niet willen weten. Die liever het beeld houden van de monarchen in hun paleis, ver verheven boven het gepeupel, etend vanaf gouden bordjes. Maar ik vind het wel verfrissend om te bedenken dat er op die gouden bordjes ongetwijfeld ook wel eens patat met appelmoes ligt.