De Deventer moordzaak: hoe zat het ook alweer?

De moord

Op 25 december 1999 verschijnt de rijke weduwe Jacqueline Wittenberg niet op een afspraak bij de kapper. Gewaarschuwde agenten vinden het lichaam van de 60-jarige vrouw in haar woning in Deventer. Ze is geslagen, gewurgd en iemand heeft als een gek op haar ingestoken. Er zijn geen braaksporen en er is niets gestolen. De politie denkt dat de dader een bekende moet zijn.

De verdachte

In het politieonderzoek duikt al snel fiscaal jurist Ernest Louwes uit Lelystad op. Hij is de gedroomde verdachte, want er lijkt een financieel motief te zijn: Louwes doet de financiën voor de weduwe Wittenberg. Kort voor haar dood is hij benoemd als executeur testamentair. De weduwe is van plan haar vermogen na te laten aan een stichting waar Louwes voorzitter van is.

Bewijs

Op de blouse van de weduwe vindt het Nederlands Forensisch Instituut dna van Ernest Louwes. En met een geurproef legt een snuffelhond de link tussen het veronderstelde moordwapen – een keukenmes – en Louwes. Bewijs rond? Niet in deze zaak. Geurproeven zoals deze worden in juli 2003 door de Hoge Raad als onbetrouwbaar bestempeld. En ook over het dna zijn veel theorieën. De advocaat van Louwes stelt dat sporen niet altijd dadersporen hoeven te zijn. Ook helpt het niet mee dat de blouse een tijd zoek is geweest.

De klusjesman

Niet alleen Louwes is genoemd als mogelijke dader. Ook klusjesman Michaël de Jong is een kandidaat. Hij is gek op messen, geschrapt uit het testament van de weduwe en gedraagt zich vreemd na de moord. Het onderzoek naar De Jong wordt echter gestopt na Louwes’ arrestatie.

De procedures

Ernest Louwes wordt heen en weer geslingerd tussen schuld en onschuld. In 2000 wordt hij nog vrijgesproken. Later dat jaar krijgt hij in hoger beroep 12 jaar gevangenisstraf. Een cassatie wordt verworpen. In 2003, als de geurproef onrechtmatig blijkt, wordt zijn zaak toch herzien. Maar in 2004 blijft zijn veroordeling in stand. In 2006 en 2013 dient advocaat Geert Jan Knoops nieuwe herzieningsverzoeken in. Het laatste is nog in behandeling.

De burgeronderzoeken

Over de Deventer moordzaak zijn al vijf boeken verschenen. Journalisten schrijven toe naar de schuld én de onschuld van Louwes. Meest opvallende burgeronderzoeker is opiniepeiler Maurice de Hond. Hij gelooft heilig in de onschuld van de fiscaal jurist en zorgt met zijn onderzoek voor veel ophef. Zo krijgt hij in 2006 gedaan dat het graf van de weduwe wordt geopend. Daar zou mogelijk het echte moordwapen liggen. Er wordt slechts een stuk oud ijzer gevonden. De Hond, die niet kan ophouden De Jong als de werkelijke dader aan te wijzen, wordt veroordeeld voor smaad.

Het nieuwe bewijs