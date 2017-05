Boete voor sjoemelende autofabrikant

Brussel krijgt de bevoegdheid om zelf testen uit te voeren en legt ook zelf de administratieve boetes op, zo besloten de Europese ministers van Economische Zaken. ,,Ik weet dat er twijfels zijn over ons recht om dit op Europees niveau te doen, maar dit maakt deel uit van onze gemeenschappelijke markt. Die werkt niet als elk van de 28 lidstaten er zijn eigen sancties op nahoudt en sommige landen helemaal niet straffen. Ik krijg onze autobezitters nu al niet uitgelegd waarom zij zoveel minder rechten hebben dan hun Amerikaanse collega’s”, aldus Industriecommissaris Bienkowska, doelend op het feit dat in Amerika al hoge boetes en schadevergoedingen zijn uitgekeerd en in Europa nog niet. Ook zijn in Amerika al veel meer auto’s teruggeroepen voor herstel. Veel Europese landen en ook Bienkoswka zelf hadden nog wel verder willen gaan, maar Duitsland – thuisbasis van Volkswagen, waarmee het allemaal begon – stond op de rem en wilde zo min mogelijk Europese bemoeienis. Volgens Henk Kamp en diens nieuwe Franse collega Bruno Le Maire is tempo nu het belangrijkste. ,,Ook al hadden de maatregelen van ons verder mogen gaan, het belangrijkste is geen verder tijdverlies.” Bienkoswka beaamde dat. ,,Ik zit met steeds weer nieuwe beschuldigingen en onderzoeken. Als we niet snel een nieuw en robuust systeem invoeren, houdt dit nooit op.” In het oude systeem beslisten nationale keuringsdiensten autonoom over de toelating van nieuwe automodellen, en greep niemand in toen de industrie de testen bij het leven manipuleerde. Daardoor rijden nu een kleine 30 miljoen te vuile auto’s rond die elk jaar 70.000 voortijdige sterfgevallen veroorzaken. Auto’s bleven in het laboratorium dankzij vernuftige software keurig binnen de norm en waren tot 15 keer vuiler zodra ze buiten testomstandigheden over de weg gingen rijden. Ook in het nieuwe systeem blijven de nationale keuringsinstanties, zoals de Nederlandse RDW, hoofdverantwoordelijk, maar Brussel kijkt hen nu wel van heel dichtbij op de vingers.