'Ben je een documentaire aan het maken? Oprotten!'

Özcan Akyol, Schrijver en columnist van het Algemeen Dagblad, beleefde eind vorige week hachelijke uren in de Turkse stad Kayseri, toen hij belaagd werd door een groep mannen. Ze joegen Akyol en de Nederlandse cameraploeg met wie hij op pad was weg van het plein, dreigend met hun schoenen en broekriemen in de handen. De Nederlanders moesten ontzet worden door de plaatselijke politie. ,,Het had heel anders kunnen aflopen'', stelt Akyol (33).