Bedrijfsspion was werknemer van Siemens Nederland

De man was gisteren op een station in Twente toen de FIOD hem in de boeien sloeg. Hij wordt verdacht van het schenden van octrooirechten en bedrijfsgeheimen. Siemens Nederland erkent dat de 65-jarige man een werknemer was. ,,We werken mee aan het onderzoek. Verder doen we geen mededelingen”, aldus woordvoerder Leo Freriks.