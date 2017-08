Ambulancepersoneel: onze ambulances kunnen een aanslag niet aan

'Meisje van 14 uit Almere zou per ongeluk zijn doodgeschoten door broer'

7:43 Het 14-jarige meisje dat is overleden na een schietpartij in een woning in Almere, zou per ongeluk door haar 18-jarige broer zijn neergeschoten. Het meisje werd afgelopen vrijdag geraakt door een kogel en overleed drie dagen later.