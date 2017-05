Ajax-supporter: 'Het wordt wel eng maar ik verwacht geen ellende'

Een dag na de aanslag in Manchester hangt er 'een extra laag' over Europa League finale tussen Ajax en Manchester United in Stockholm. De UEFA scherpt de veiligheidsmaatregelen rond de Europa League-finale in Stockholm van morgenavond aan. De UEFA roept supporters van Ajax en Manchester United op morgen ruim op tijd naar de Friends Arena te komen. Bij de toegangspoorten van het stadion vindt een uitgebreide controle plaats.